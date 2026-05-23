Održan Dan visokih zvanica na vojnoj vežbi „NATO–Srbija“

Prvoj zajedničkoj vojnoj vežbi Republike Srbije i NATO-a prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, zamenik pomoćnika generalnog sekretara NATO-a Kevin Hamilton, komandant Komande Združenih snaga NATO u Napulju admiral Džordž Vajkof, ambasadori, izaslanici odbrane, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba i komandanti jedinica Vojske Srbije.

Na vežbi koju su organizovali Komanda Kopnene vojske i Komanda združenih snaga iz Napulja učestvovalo je oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske, uz prisustvo vojnih planera i posmatrača iz Velike Britanije, Italije, Nemačke, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Turske, Francuske i Crne Gore.

Učesnici vežbe danas su prikazali postupak u slučaju napada na kontrolni punkt, medicinsku evakuaciju, blokadu i pretragu terena, izviđanje, borbu u naseljenom mestu, kao i helikopterski desant.

Vežba je realizovana na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije i predstavlja nastavak saradnje Srbije i NATO-a u okviru programa Partnerstvo za mir na ravnopravnim osnovama i uz uvažavanje naše vojne neutralnosti, a radi očuvanja mira i stabilnosti u regionu, unapređenja operativnih sposobnosti oružanih snaga i jačanja poverenja i međusobnog razumevanja.