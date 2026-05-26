U aleksandrovačkoj opštini počela obuka za gerontodomaćice, koja se realizuje u saradnji sa Centrom za socijalni rad, sa ciljem unapređenja usluga socijalne zaštite i pružanja dodatne podrške našim starijim sugrađanima i licima kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom funkcionisanju.

Ovaj program predstavlja važan korak ka jačanju sistema brige o najosetljivijim kategorijama stanovništva, ali i priliku za sticanje novih znanja i veština za polaznice koje će u budućnosti biti angažovane u pružanju usluga pomoći i nege u kućnim uslovima.

„Lokalna samouprava nastavlja da ulaže u razvoj usluga socijalne zaštite i podršku građanima kojima je pomoć najpotrebnija“, istakla je predsednica opštine, Jelena Paunović.

Informativna služba Doima kulture Aleksandrovac