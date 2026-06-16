Objavljen Javni poziv za podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela za 2026. godinu.

Prijave traju mesec dana, do 15. jula ove godine, a zahtevi se podnose isključivo elektronskim putem, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji. Podsticaj iznosi 1.000 dinara po košnici pčela, a može se ostvariti za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica.

Povodom raspisivanja javnog poziva, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je podrška pčelarstvu jedan od važnih segmenata agrarne politike Srbije. “Cilj nam je da domaćim pčelarima obezbedimo dodatnu sigurnost u proizvodnji, očuvanje pčelinjeg fonda i uslove za dalje unapređenje proizvodnje i konkurentnosti na tržištu.

Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti da sprovodi mere koje doprinose jačanju poljoprivrednih gazdinstava i održivom razvoju srpske poljoprivrede”, naglasio je ministar.