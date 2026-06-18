Svečana akademija Saveza za školski sport grada Kruševca povodom završetka takmičarske sezone

Povodom završetka takmičarske sezone školskog sporta, Savez za školski sport grada Kruševca organizovao je svečanu akademiju u Beloj sali Kulturnog centra na kojoj su školarcima – najboljim sportistima uručena priznanja i nagrade.

Po odluci Saveza za školski sport grada Kruševca titulu najboljeg sportiste u ovoj godini ponela je Gimnazijalka Natalija Vujinović, reprezentativka u disciplini skok u vis. U generalnom plasmanu po ostvarenim rezultatima u kategoriji osnovnih škola treća je “Dositej Obradović”, druga “Dragomir Marković”, a prva je škola “Jovan Popović”.

Kada su srednjoškolci u pitanju, treća je Ekonomska škola , Medicinska je po ostvarenim rezultatima druga, a Gimnazija je u ukupnom plasmanu prva sa najviše ostvarenih bodova. U školskim takmičenjima je ove godine učestvovalo 1500 učenika iz 14 osnovnih i 6 srednjih škola.