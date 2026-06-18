U nedelju preventivni ultrazvučni pregledi dojki za žene mlađe od 50 godina

U Službi Radiološke dijagnostike u Dijagnostičkom centru u Kruševcu u nedelju 21. junaod 8 do 14 sati organizuju se preventivni ultrazvučni pregledi dojki za žene mlađe od 50 godina.

Nije potreban uput, već zdravstvena knjižica ili lična karta, istakla je specijalista radiologije doktorka Svetlana Antić.

Sugrađanke koje tog dana ne budu pregledane dobiće termin za ultrazvučni pregled dojki, a ukoliko se pronađu izvesne promene ili sumnje na oboljenje i dopunska dijanostika, poručuju iz Opšte bolnice u Kruševcu.