„Durbin“ – prvi srpski internet pretraživač posvećen očuvanju ćirilice

Dejan Ilić, autor portala Durbin, predstavio je prvi srpski internet pretraživač koji je primarno fokusiran na očuvanje i promociju ćirilice u digitalnom svetu. Durbin trenutno indeksira preko 165.000 sajtova na domaćim domenima, omogućavajući korisnicima da pretražuju sadržaj na oba pisma, dok se rezultati i korisnički interfejs prikazuju isključivo na ćirilici.

Trenutno je na Durbinu popisano preko 165.000 sajtova na .rs i .srb domenima i to je otprilike 1,3 miliona stranica koje pripadaju tim sajtovima.

„I rezultati pretrage ne zavise od toga da li ste kucali ćirilicom ili latinicom, jer Durbin ravnopravno tretira oba pisma, rezultati pretrage zavise samo od vrednosti sadržaja sajta u odnosu na tekst pretrage“, navodi Ilić.

„Takođe, rezultati se prikazuju na ćirilici kao dodatni vid podsticanja upotrebe ćirilice.

I sam interfejs, znači ta osnovna forma gde se unosi pretraga i ostale stranice, napisane su na ćirilici“, ističe

Što se statistike tiče, trenutno deset odsto sajtova na srpskom internetu koriste ćirilicu većinski.

„Za razliku od devedesetih i dvehiljaditih godina, sada su kroz standard sva pisma ovoga sveta izjednačena sa latinicom i ne postoji nikakva tehnološka potreba da se ćirilica ne koristi“, ističe Ilić.

Izvor: RTS