Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović gost “Razgovora s povodom”

VIDOVDAN DAN GRADA KRUŠEVCA I NAJVEĆI NACIONALNI PRAZNIK SVIH SRBA – tema je emisije “Razgovor sa povodom” Televizije Kruševac u kojoj gostuje gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović.

Govoriće o značaju Vidovdana za Kruševac, Kruševljane i brojne goste i delegacije koje će Grad ugostiti, uz brojne manifestacije i ovogodišnjem programu “VIDOVDAN 2026.”. Biće reči o značajnim jubilejima, podršci mladima, talentovanim đacima i uspešnim sportistima, obrazovanju mladih i mogućnostima za brzo zapošljavanje i značaju izgradnje Industrijsko tehnološkog parka.

Poseban segment emisije posvećen je programima na Vidovdan – Vidovdanskoj Litiji i Vidovdanskoj nagradi, plaketama i pohvalama koje će biti uručene na svečanoj sednici Skupštine Grada.

Emisija “Razgovor sa povodom” u kojoj gostuje gradonačelnik Ivan Manojlović je na programu Televizije Kruševac u četvrtak, 25. juna od 21 čas.