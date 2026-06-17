Učenici osmog razreda osnovnih škola danas polagali test iz izbornog predmeta

Učenici osmog razreda osnovnih škola, danas trećeg dana male mature, polagali su test iz izbornog predmeta.

Mala matura počela je 15. juna polaganjem testa iz srpskog odnosno maternjeg jezika i književnosti, juče su osmaci polagali test iz matematike, a ministar prosvete Dejan Vuk Stanković kaže da su prva dva dana završnog ispita u osnovnim školama protekla regularno i u najboljme redu.

On je naveo da će preliminarni rezultati završnog ispita biti objavljeni 19. juna a na sajtu MOJA SREDNJA ŠKOLA konačni rezultati biće 22. juna. Elektronsko popunjavanje liste želja za upis u srednju školu je 23. i 24. juna.