Objavljeni konačni rezultati završnog ispita, naredne nedelje maturante čeka popunjavanje i predaja liste želja

Prema Kalendaru upisa u srednje škole danas su objavljeni konačni rezultati završnog ispita. Naredne nedelje, maturante čeka popunjavanje i predaja liste opredeljenja-želja od sutra 23. juna u 8 ujutru, do srede, 24. juna u 15 časova.

Liste se mogu popuniti elektronskim putem ili neposredno dolaskom u osnovnu školu.

Provera tačnosti liste (želja) od strane učenika u osnovnim školama elektronskim putem i neposredno u školi odvijaće se u četvrtak 25. jun, a istog dana je i prijem prigovora učenika na izražene liste želja i unose se ispravke neposredno u školi.

Objavljivanje konačne liste želja učenika biće u petak 26. juna kada je moguća i njena provera na zvaničnom sajtu.

U ponedeljak 29. juna do 8 sati ujutru biće objavljeni konačni rezultati raspodele po školama i obrazovnim profilima u srednjim školama za prvi upisni krug. Učenici će istog dana od osam ujutru do tri sata posle podne moći da popune i predaju liste opredeljenja za drugi upisni krug, što se može uraditi elektronskim putem ili neposredno u školi.

U utorak 30. juna biće objavljen konačni raspored učenika po školama u drugom upisnom krugu.