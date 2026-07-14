У Цркви Светих Врача у кругу Опште болнице Крушевац прослављена слава Свети Врачи Козма и Дамјан

Светом Литургијом и освештавањем славског колача и жита свечано је у Цркви Светих Врача у кругу Опште болнице Крушевац прослављена Храмовна слава, Слава лекара и здравствених радника – Свети Врачи Козма и Дамјан.
Старешина Храма протојереј Жељко Марковић честитао је Славу свима, здравственим радницима, болеснима, свима који очекују помоћ, ктиторима. Колачари – породица Лазаревић Невена и Радмило, захвалили су Светим Врачима за молитвено заступање и изразили наду да ће и млађи наставити ову лепу традицију колачарства и поштовања Светосваских сабрања.
У изјави за Радио Телевизију Крушевац, протојереј ставрофор Љубивоје Радовић рекао је да је најважније да слабости и болести исцељујемо учествовањем на Светој Литургији и упутио захвалност свима који о болеснима брину и помажу им у њиховом превазилажењу.