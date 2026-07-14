Potpisan ugovor za „Miholjske susrete sela“

U Palati Srbija u Beogradu danas je svečano potpisan ugovor između Ministarstva za brigu o selu i Grada Kruševca o dodeli bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije „Miholjski susreti sela“ u 2026. godini.

U ime Ministarstva za brigu o selu ugovor je potpisala državna sekretarka Tamara Đukić, dok je u ime Grada Kruševca ugovor potpisala Snežana Aleksić, pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti.

Dodeljena bespovratna sredstva namenjena su organizaciji manifestacije „Miholjski susreti sela“, čiji je cilj očuvanje tradicije, unapređenje društvenog života u seoskim sredinama i promocija kulturnog, sportskog i turističkog potencijala sela.

Grad Kruševac će i ove godine, uz podršku Ministarstva za brigu o selu, nastaviti da razvija sadržaje koji doprinose kvalitetnijem životu na selu, negovanju običaja i jačanju zajedništva među meštanima, kroz manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika i posetilaca.