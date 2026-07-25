Iz Akcionarskog fonda svim punoletnima po 6.000 dinara

Svi punoletni građani dobiće po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda, a isplata bi trebalo da počne 22. septembra, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS-u.

On je naveo da će, zbog postojećih zakonskih odredbi, pravo na isplatu imati i naslednici preminulih građana, zbog čega je neophodna izmena zakona.

– E sad, ono što je važno, iz akcionarskog fonda, 22. septembra idemo, moramo u međuvremenu da promenimo zakon, jer je neko napravio veoma glup zakon tamo 2007. i 2008. godine. Da vam objasnim u jednoj reči, verujem da interesuje građane. Tada je napisano da svi koji su punoletni do 2007. godine, dakle da oni imaju pravo. I sad mi moramo da isplatimo i za umrle ljude u međuvremenu, a njih je milion i 300 i nešto hiljada, odnosno u skladu sa ostavinskim postupkom, njihovim naslednicima. Tako da će neka lica kao naslednici primiti sredstva više puta, 2 ili 3 puta, pa će neki dobiti 6.000, pojedini 12.000, a neki čak 18.000 dinara – kazao je predsednik.

Pojedini građani, kako je rekao, moći će da dobiju i veće iznose, u zavisnosti od broja isplata koje im pripadaju

– Dakle, da imate u vidu. Ukupno ćemo dati 7.668.000 isplata. Naših građana realno ima ovde da živi oko 6 miliona, onda vam je jasno da ćemo, govorim o punoletnim građanima, onda verujem da razumete šta ćemo još morati da isplatimo. Dakle, svi dobijaju po 6.000 dinara, a neki će dobiti nešto više od toga. Moramo taj zakon da promenimo, a recimo oni koji su punoletni danas ne bi imali pravo na to, jer po zakonu samo oni koji su bili punoletni do 2007. Zato moramo da promenimo zakon da bi sva punoletna lica i oni koji danas imaju 35 godina mogli da dobiju, ako inače ne bi imali pravo da dobiju. I ono što je važno, početkom septembra obavestićemo građane kolika povećanja penzija i plata u javnom sektoru idu, dakle da li će to biti 5., 6., 7., 8., ne znam tačan dan, ali to je vreme kada mogu da očekuju velike odluke – zaključio je Vučić.