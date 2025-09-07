Završetak Međunarodnog Festivala dečijeg pozorišta Limenka Teatar Fest

Kruševac je u proteklih pet dana, bio domaćin Međunarodnog Festivala dečijeg pozorišta Limenka Teatar Fest.

Festival je otvoren karnevalskim defileom dece škola i sekcija Kulturnog centra Kruševac i kruševačkih škola i vrtića, a na Trgu mladih bili su postavljeni štandovi i i organizovani razni programi. Najmlađi su u okviru ovog Festivala bili u prilici da u Kruševačkom pozorištu pogledaju 11 predstava iz 8 zemalja, a ulaznice su se naplaćivale praznim limenkama.

Poslednjeg dana Limenka Teatar festa, u Kruševačkom pozorištu na programu su dve predstave – „Ćerka samuraja“ i „Tobija“. Senju Papet Kompani iz glavnog grada Bugarske odigrali su komad prema japanskoj narodnoj bajci „Hime s velikim šeširom”, a Pozorište mladih iz Sarajeva će od 19 časova zatvoriti ovogodišnji Limenka Teatar fest u Kruševcu predstavom „Tobija“.

Cilj ovog jedinstvenog Festivala, koji predstavlja spoj ekologije i kulture, je edukacija dece o reciklaži i zaštiti životne sredine.