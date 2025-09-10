Akcija dobrovoljnog davanja krvi u susret obeležavanju Dana rezervnih vojnih starešina

U susret obeležavanju Dana rezervnih vojnih starešina sutra se u Velikoj sali Doma sindikata u Kruševcu od 9 do 14 sati organizuje 13. po redu akcija dobrovoljnog davanja krvi, najavio je predsednik gradske organizacije Slobodan Lazić i pozvao građanstvo da se odazove ovoj humanoj akciji.

Za one koji ovim putem pokažu humanost na delu i doniraju najdragoceniju tečnost obezbeđeni su prigodni pokloni.

Inače, Organizacija rezevrnih vojnih starešina u Srbijio snovna je 1919. godine sa ciljem da pomogne porodicama poginulih boraca, borcima i ratnim vojnim invalidima.