U Globoderu održani 14. “Dani Radojke i Tineta Živkovića”: Ostavili neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj muzici

Pred brojnom publikom sinoć u Globoderu održana 14. po redu manifestacija “Dani Radojke i Tineta Živkovića” u čast najčuvenije harmonikašice i bračnog para instrumentalista i kompozitora na ovom prostoru, a i šire.

U zvucima izvornih pesama i kola koje su komponovai Živkovići i njihovo potomci i učenici aktivno je učestvovala i publika.

Program se tradicionalno izvodi u znak sećanja na najpoznatiju harmonikašicu i kompozitorku koja je upisana u Ginisovu knjigu rekorda kao harmonikašica sa najdužim stažom profesionalnog nastupanja u trajanju od 71 godine.

Bračni par Živković ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj muzici održavši preko 12 hiljada koncerata širom planete, a kao humanitarci priredili su preko hiljadu koncerata. Ova manifestacija okuplja brojne ljubitelje muzike, a postala je i revijalno takmičenje mladih harmonikaša.

Pokrovitelji manifestacije su Ministarsvo kulture, Grad Kruševac, a organizatori su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica i kulturno umetničko društvo “Radojkino kolo” iz Globodera.