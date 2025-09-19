Vikend u parku Bagdala u znaku tradicionalne manifestacije Festival balona

Vikend u parku Bagdala biće u znaku tradicionalne manifestacije Festival balona.

U subotu i nedelju za posetioce se organizuje podizanje i spuštanje u korpi balona, dok su večernji termini rezervisani sa zabavne i muzičke događaje.

Prve festivalske večeri od 20.30 sati je Noćni performans balona “Night Glow”, a nakon svečanog otvaranja koncert Nikole Rokvića, dok će u nedelju na festivalskoj bini nastupiti Milica Pavlović.

“Festival balona na Bagdali donosi nezaboravan vikend pun boja, muzike i magičnih trenutaka!” – poručuju iz Turističke organizacije Grada Kruševca, koja pod pokroviteljstvom našeg grada manifestaciju “Kruševac pkroz oblake” organizuje po 9. put.