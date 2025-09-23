Svečano obeležen Dan herojske 125. motorizovane brigade

Služenjem parastosa za stradale borce i polaganjem cveća na spomenik Braniocima otadžbine svečano je obeležen Dan herojske 125. motorizovane brigade.

Herojska 125. mtb osnovana je pre 44 godine u Kosovjskoj Mitrovici u sastavu Prištinskog korpusa. Tokom NATO agresije na našu zemlju 1999. godine poginula su 97 pripadnika ove jedinice, a šestorica se vode kao nestali. Pukovnik u penziji i borac ove brigade Srđan Nikolić napomenuo je da je 125. motorizovana brigada pretrpela najveće gubitke u bici na Košarama.

Posle služenja parastosa sveštenika Kruševačke eparhije i minuta ćutanja za poginule borce, vence su na spomenik Braniocima otadžbine položili: delegacija Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja koju je predvodio državni sekretar Ninoslav Jovanović, general Nebojša Cvetković u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić, delegacija veterana herojske 125. motorizovane brigade na čelu sa ratnim komandantom generalom Draganom Živkovićem, kao i porodice i prijatelji poginulih boraca.

U okviru obeležavanja Dana herojske 125. motorizovane brigade organizovan je prigodan kulturno – umetnički program.