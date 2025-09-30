U susret Međunarodnom danu starih u Gerontološkom centru Kruševac takmičenje u spremanju gulaša

U susret obeležavanju Međunarodnog dana starih prvog oktobra, u Gerontološkom centru Kruševac organizovano je takmičenje u spremanju gulaša.

Ove godine, osim korisnika i zaposlenih u ovoj ustanovi ali i drugih centara u Srbiji, u pomenutoj manifestaciji učestvovale su članice Kola srpskih sestara iz našeg grada, štićenici Vaspitno popravnog doma, štićenici Doma za decu JEFIMIJA i Centra za osobe sa invaliditetom.

Pobednička ekipa u pripremanju gulaša kao i svake godine dobija nagradu a trudimo se da svakodnevno korisnicima pružimo ljubav, podršku i sve što im je neophodno-kaže direktorka Gerontološkog centra Jelena Mijailović.

Ceo mesec oktobar biće posvećen korisnicima ove ustanove kroz organizovanje kulturno-umetničkih sadržaja, druženja, radionica, izleta i izložbi. U ovoj ustanovi trenutno je 220 korisnika