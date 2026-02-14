Danas su prve ovogodišnje Zadušnice

Prve ovogodišnje Zadušnice – dan kada se sećamo preminulih i molimo se za njih, obeležavaju se danas.

Zovu ih još i Velike zimske zadušnice, vezane su za početak Vaskršnjeg posta, pa su zbog toga i “pokretne”, odnosno nemaju određeni datum. Na dan zadušnica ide se u crkvu, gde se služi sveta liturgija i parastos na kojem sveštenik vinom preliva žito, a posle službe ide se do grobova pokojnika. Grobovi se okade i onda se pale sveće, objašnjava sekretar kruševačke Eparhije protejerej stvarofor Dragi Veškovac.

Crkveni velikodostojnici stalno napominju da se prilikom zadušnica priprema i služi velika količina hrane, čak i delikatesa. Cilj ovog dana i pominjanja pokojnika nije u hrani već u milostinji, te ako je već ima treba je pokloniti ili podeliti sa siromašnima i potrebitima.