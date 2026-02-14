Vinariju Marko u selu Jasikovica krase i neobične anfore za skladištenje vina

Vinariju Marko u selu Jasikovica, na samoj međi sa selom koje se zove Bučje osim fantastične vinarija i vinskog podruma po svim svetskim određenim standardima, krase i neobične ANFORE za skladištenje vina.

Otkuda one u Jasikovici , kakvo grožđe čuvaju i po čemu se razlikuju od silosa, vlasnik, profesor na Poljoprivrednom fakultetu Kruševcu, Marko Malićanin kaže da iako su potpuno prave i stabilne, prave se u italijanskom gradu PIZI od neke vrste terakote.

U njima se čuva grožđe od kojeg se dobijaju vina sa i bez sumpora.