Međunarodni dan biološke raznovrsnosti (Svetski dan biodiverziteta) obeležava se svake godine 22. maja. Ustanovile su ga Ujedinjene nacije s ciljem podizanja svesti o značaju očuvanja svih živih vrsta na planeti, ekosistema i prirodnih resursa.

Biodiverzitet obezbeđuje hranu, čistu vodu, vazduh, plodno zemljište i reguliše klimu. Njegovim narušavanjem direktno se ugrožava opstanak vrsta i kvalitet života ljudi.

Dan se obeležava akcijama pošumljavanja, čišćenja prirode i edukativnim radionicama.

Fokusira se na postizanje održivog razvoja, zaustavljanje uništavanja staništa i promovisanje života u harmoniji sa prirodom.