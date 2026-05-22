Danas se praznuje letnji Sveti Nikola, dan sećanja na prenos moštiju Svetog ca Nikolaja Čudotvorca Mirlikijskog iz Mira Likijskog u italijanski grad Bari, u vreme cara Aleksija Komnena, 1087. godine.

Najbrojnija slava u Srba, Sveti Nikola, arhiepiskop i Čudotvorac Mirlikijski, jedan od najvećih svetitelja hrišćanstva, rođen je u Likiji u gradu Patari od bogatih roditelja. Sve bogatstvo dao je siromasima i posvetio se podvigu.

Milostiv i pravdoljubiv, učestvovao je na Prvom Vaseljenskom saboru kao veliki branitelj Pravoslavlja od Arijeve jeresi. Upokojio se 343. godine.

Sveti Nikola je zaštitnik putnika, mora i moreplovaca i veliki zaštitnik siromašnih i bolesnih.Ovoga dana spominje se čudo kako je Sveti Nikola povratio vid Svetom Kralju Stefanu Dečanskom.Svetog Nikolu proslavljaju brojni srpski domaćini, ovo je slava Manastira Svojnovo u blizini Paraćina i nove kruševačke Crkve u naselju Ujedinjene nacije.