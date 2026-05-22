Predsednik Vučić: Izbori će biti održani u periodu od septembra do novembra

Predsednik Vučić je najavio, gostujući u emisiji Četvrtkom u 9, da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra.

Vučić je naveo da će u slučaju da neka druga lista pobedi priznati rezultate izbora, ali je i poručio da će se uvek zalagati za dijalog.

“Boriću se za ujedinjenu Srbiju, ali to ne znači da će postojati jednoumlje. To znači da će biti jasno ko ima većinu, da taj sprovodi svoj plan i program”, rekao je Vučić.

Navodi da je njegov cilj da se Srbija gradi, razvija i bude moderna.

Govoreći o protestima, Vučić je rekao da je reč o neprijavljenim, “kriminalnim skupovima”.

“Zauzimaju naše puteve, naše auto-puteve, naše ulice. Nasiljem se bave sve vreme”, rekao je Vučić.