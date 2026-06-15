Osmaci polagali test iz srpskog jezika, sutra matematika

Trodnevna provera znanja učenika koji su završili osmi razred počela je danas testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Načelnik Školske uprave Kruševac Zoran Asković, prvi dan prijemnog ispita za osmake proveo je u osnovnoj školi “Despot Stefan” u Gornjem Stepošu, a u kordinaciji je sa supervizorima u svim školama.

Mali maturanti sutra polažu matematiku, a u sredu treći test iz predmeta koji su odabrali od pet ponuđenih među kojima su geografija, istorija, biologija, fizika ili hemija.

U ovoj školskoj godini više od 64.400 učenika završava osmi razred osnovne škole, na teriroji Kruševca 1779 đaka. Mesta u školama ima za četiri stotine više, te nema bojazni da će neko ostanin neupisan u srednju školu, poručuju prosvetari.