Novi igrači FK Napredak

Opremu kruševačkog Kluba zadužila su dva nova igrača: centralni vezni Andrija Milić (25 godina) dolazi iz leskovačke Dubočice i desni bek Andrej Vlaisavljević (19 godina) iz beogradskog PKB–a.

Andrija Milić je ponikao u Jagodini, igrao i u Žarkovu, subotičkom Spartaku, Radniku iz Surdulice, kao i u Kirgistanu. Odlikuje da dobar pregled igre, uz uspešne asistencije i izvođenje slobodnih udaraca.

Andrej Vlaisavljević je prošao školu beogradskog Brodarca, nastupao i za FK 011, a prvu seniorsku sezonu imao je u prethodnom prvenstvu u beogradskom srpskoligašu PKB – u. Na debiju u seniorskoj konkurenciji istakao se brzinom i prodornošću uz desnu aut – liniju, kao i preciznim šutevima sa obe noge.

Izvor i foto: FK Napredak