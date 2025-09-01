Od danas se primenjuje uredba o posebnim maržama, odnosi se na 23 vrste robe

Uredba o ograničenju marži u trgovini na veliko i malo koju je usvojila Vlada Srbije počinje da se primenjuje danas, odnosi se na 23 vrste robe, a najviša stopa marže u trgovini na malo, obračunata na prodajnu cenu bez poreza na dodatu vrednost, ne može biti veća od 20 odsto.

Uredba se primenjuje na mleko, mlečne i mešovite proizvode, jaja, bezalkoholna pića, kafu, čaj, sveže voće i povrće, prerade voća i povrća, hleb i peciva, mahunarke, smrznute proizvode, sveže i prerađeno meso, svežu i prerađenu ribu, slane i slatke konditore i cerealije, šećer i med, brašno, testenine, ulja i masti, sirće, pirinač, so i začine, kućnu hemiju, papirnu i kuhinjsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetika, hranu za bebe i pelene.

Uredbom je precizirano da fakturna cena dobavljača ne može biti veća od fakturne cene koja je važila 1. avgusta 2025. godine, a da stopu marže od najviše 20 odsto obračunatu na prodajnu cenu bez poreza na dodatu vrednost, moraju da primenjuju trgovci na malo koji obavljaju nespecijalizovanu trgovinu na malo i koji su u 2024. godini ostvarili ukupan poslovni prihod veći od 4,5 milijardi dinara, osim trgovaca u trgovini na prodajnom mestu u prenosivim prodajnim objektima u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina.

Cenovnike važeće 1. aprila, 1. avgusta, 31. avgusta i 1. septembra 2025. godine dužni su da dostave najkasnije do 2. septembra u 10 časova. Obe ove grupe trgovaca dužne su i da svakog ponedeljka tokom roka važenja uredbe, dostave važeće cenovnike za robu iz člana 2. ove uredbe.

Što se novčanih kazni tiče propisano je da će se kaznom od 300.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice ako postupa suprotno odredbama ove uredbe. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane odgovornom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Nadzor nad primenom ove uredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine (MUST) a kako je Tanjugu rečeno u ovom ministarstvu zaposleni u MUST i tržišni inspektori će narednih dana obilaziti prodavnice, kako bi na licu mesta videli da li se uredba primenjuje. Tržišna inspekcija imaće prvih dana razumevanja ukoliko trgovci ne budu uspeli da na rafovima istaknu sve nove cene ali se podrazumeva da će na kasama važiti nove cene i da će se po njima naplaćivati potrošačima.

Izvor: Tanjug