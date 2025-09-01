Potpredsednica GO SNS Nevena Đurić Nikitović u Jutarnjem programu Televizije Kruševac

I juče su Kruševljani, ali i žitelji ostalih opština Rasinskog okruga, prošetali gradom pod parolom “Građani protiv blokada”, na miran i lep način ističući da im je dosta blokiranja ulica, škola, uobičajenih životnih aktivnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ponudio je dijalog onima koji mesecima unazad prave nerede na ulicama, kako bi ih saslušao i kako bi se za sve našla adekvatna rešenja. Sa druge strane nastavljamo da radimo na poboljšanju životnih uslova svih građana Srbije, pa u tom cilju predsednik Vučić najavio je i nove mere poput povećanja penzija, minimalne zarade, smanjenje kreditnih kamata i mnogih drugih… istakla je, gostujući u Jutarnjem programu Televizije Kruševac, Potpredsednica GO SNS Nevena Đurić Nikitović.