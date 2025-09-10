Šesnaestogodišnji Lazar Antić pored školskih obaveza aktivno se bavi  fotografijom i snimanjem

Učenik srednje Politehničke škole u Kruševcu, šesnaestogodišnji Lazar Antić iz Ljubave, pored školskih obaveza, aktivno se bavi fotografijom i snimanjem.

Kaže ljubav prema fotografiji, a kasnije i prema snimanju rodila se spontano. Od beleženja lepih predela, lica i događaja kroz objektiv fotoaparata, Lazar je poželeo da beleži i okom kamere i to najviše dronom. Naučio je tehnike snimanja i montiranja, kaže, sam uglavnom putem informacija na internetu.

Voleo bi da upiše fakultet koji bi ovo njegovo znanje upotpunio, ali već radi i trudi se da kao profesionalac odgovori zadatku.

Lazar je inače i najmlađi saradnjik naše medijske kuće i tim povodom bio nam je i gost u Jutarnjem programu.