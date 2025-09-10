Udruženje biloga Kruševac tokom poslednje sedmice septembra učestvovaće na Nedelji istraživača

Udruženje biloga Kruševac postoji od 2016. godine i do sada je realizovalo preko 15 projekata u saradnji sa Institutom za biološka istraživanja ,,Siniša Stanković”, Centrom za promociju nauke i Naučnim klubom Centra za stručno usavršavanje Kruševac.

Tokom poslednje sedmice septembra, učestvovaće na manifestaciji NEDELJA ISTRAŽIVAČA. Cilj udruženja je promocija biologije kao nauke, unapređeenje metodike nastave, biologije u svim segmeentima obrazovanja ali i edukacija građanstva o značaju biologije. Televizija Kruševac realizuje medijski projekta INIVATIVNI HORIZONTI sufinansiran iz budžeta Republike Srbije-Ministarstva informisanja i telekomunikacija.