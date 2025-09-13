Otvorena izložba „Retrospektiva“ u Kruševcu

Umetnička galerija Narodnog muzeja Kruševac svečano je otvorila izložbu Retrospektiva na kojoj je predstavljeno 35 slika iz bogatog fundusa NLB Komercijalne banke. Izložba će biti otvorena za javnost do 6. oktobra 2025, a posetioci će imati prilike da vide jednu od najznačajnijih kolekcija domaćih autora s kraja 20. veka.

Sva izložena dela nastala su na likovnoj koloniji Jastrebac, koju je organizovala nekadašnja Jugobanka u periodu između 1996. i 1998. godine, a na kojoj su učestvovali poznati domaći umetnici poput Mladena Srbinovića, Petra Đuze, Nevenke Rajković, Aleksandra Moravskog, Dragoljuba Bosića i drugih. Slike su rađene različitim tehnikama, a motivi koje prikazuju inspirisani su autentičnim pejzažem Jastrebca i okoline, ostavljajući neizbrisiv trag na kulturnu baštinu Kruševca.

Pored estetske vrednosti, ova zbirka je specifična i po tome što je nastala u veoma izazovnom vremenu za domaće autore i kulturu uopšte, kada je odnos između umetnosti i kapitala bio drugačiji, a prikupljanje umetničkih dela predstavljao jednu specifičnu vrstu statusnog simbola. Srećom, NLB Komercijalna banka prepoznaje značaj umetnosti i njene povezanosti sa tradicijom i identitetom, te aktivno doprinosi očuvanju kulturnog nasleđa u zajednicama u kojima posluje. Ova izložba simbolično podržava umetničku zbirku izloženu u Ljubljani, u galeriji MUZA, i svedoči o dugoj tradiciji pokroviteljstva koja ne poznaje vreme i granice.