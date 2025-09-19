19/09/2025 - 14:14
RTK | Radio televizija Kruševac
DruštvoMedijski projekti 2025Medijski projekti RTKNekategorizovano

КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: Oбновa Саборног Храма Светог Ђорђа уз подршку Града Крушевца и привредника

Autor: RTK

Доласком Његовог Високопреосвештенства Архиепископа и Митрополита крушевачког Господина Давида, Духовног Оца Епархије у Град Крушевац, 2011. године, бележи се духовни и материјални процват Епархије. Ничу нове цркве и манастири, Саборни Храм Светога Великомученика и Победоносца Георгија је комплетно обновљен, фрескописан а порта прекрасно уређена.Тако је заблистао Саборни храм у Крушевцу, који је освештан 1904. године а деценијама био познат као Нова црква у Крушевцу, једина уз славну Цркву Лазарицу.

Oвај пројекат је суфинансиран из Буџета Града Крушевца. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Духовна разгледница Града Крушевца данас је сасвим другачија, богатија ниском драгуља окићених розетама, иконама и цвећем, молитвеним прегалаштвом свештенства и верног народа старе српске престонице са савременом визијом будућности Града Крушевца.

О обнови Саборног Храма Светог Ђорђа уз подршку Града Крушевца и привредника, Крушевцу као центру Епархије са троном Митрополита говори старешина Храма протојереј ставрофор Ђорђе Милојковић.

Видео објава је део Пројекта “Крушевац – центар Епархије и трон Митрополита”, који се реализује на Порталу РТК.РС уз подршку Града Крушевца.

 

 

Povezane vesti

КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: НИЧУ НОВЕ ЦРКВЕ КАО ДАР НЕБА МАНАСТИР ДРЕНЧА – ЦВЕТ МОРАВСКЕ АРХИТЕКТУРЕ

RTK

КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ: Манастир Дренча, прва грађевина Моравске школе

RTK

КРУШЕВАЦ – ДУХОВНИ ЦЕНТАР ЕПАРХИЈЕ И ТРОН МИТРОПОЛИЈЕ – НИЧУ НОВЕ ЦРКВЕ КАО ДАР НЕБА: ОБНОВА МАНАСТИРА ДРЕНЧА – МОНАШКА ШКОЛА ОД УГЛЕДА

RTK