Suzbijanje i uništavanje ambrozije: Košenje u Kruševcu, pored istočne obilaznice

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije uputilo je svim lokalnim samoupravama obaveštenje o njihovim obavezama u sprovođenju Uredbe o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije.

Po nalogu inspekcije počelo košenje lokacije u Kruševcu pored istočne obilaznice.

Inače, lokalne samouprave su u obavezi da odmah po prijemu informacija o prisustvu ambrozije na svojoj teritoriji pismeno obaveste vlasnike i korisnike zemljišta i nalože im uništenje ove štetne biljke u roku od 15 dana od prijema obaveštenja.