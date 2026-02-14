Napredak upisao treći uzastopni poraz, u Kruševcu od niškog Radničkog

Fudbaleri Radničkog iz Niša savladali su Napredak u Kruševcu rezultatom 4:2 (2:1) u 23. kolu Superlige Srbije.

Gosti iz Niša bolje su otvorili utakmicu i već u 20. minutu poveli golom Aleksandera Šestjuka, na asistenciju Arijibija. Samo dva minuta kasnije Pavlović je, ponovo posle dodavanja Arijibija, povisio na 2:0.

Napredak je smanjio u 32. minutu preko Vulića, koji je iskoristio dodavanje Miloša Tošeskog i vratio neizvesnost u meč.

U nastavku susreta Radnički je kontrolisao igru, a ključni trenutak dogodio se u 70. minutu kada je Arijibi bio siguran sa bele tačke za 3:1. Novi jedanaesterac u 83. minutu realizovao je Mustafa i praktično rešio pitanje pobednika.

Konačan rezultat postavio je Majdevac u 88. minutu, ali domaći tim nije imao vremena za potpuni povratak.

Radnički je tako osvojio važna tri boda u borbi za plasman u gornji deo tabele, dok Napredak ostaje da traži bodove u narednim kolima.

U narednom kolu Napredak će igrati protiv Radnika u Surdulici, Radnički će u Nišu dočekati IMT.