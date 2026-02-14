Svetog Trifuna, slavu vinogradara i vinara, u  Aleksandrovcu obeležili kao Dan Opštine

Svetog Trifuna, slavu vinogradara i vinara, u Alksandrovcu obeležavaju kao Dan Opštine.

U Domu kulture održana je svečana sednica i akademija povodom dana Opštine Aleksandrovac i jubileja 100 godina postojanja i rada srednje škole “Sveti Trifun”.

Svečanosti je prisustvovala ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete Borko Petrović, predstavnici grada Kruševca, kao i brojni gosti iz Aleksandrovca i drugih opština.

Slavlje je počelo prijemom gostiju i zvanica u galeriji Doma kulture „Milosav Buca Mirković“. Nakon intoniranja himne „Bože pravde“, uglednim gostima i zvanicama u sali gradskog Doma kulture obratio se predsednik Skupštine Milan Minić, a potom je o jubileju Srednje škole „Sveti Trifun“, koja danas obeležava 100 godina postojanja i rada, govorio direktor Branko Rajčić. Čestitajući praznik vinarima i vinogradarima Župe, zamenik predsednice opštine Nemanja Pribaković poželeo im je uspešnu godinu. U

čast praznika, učenici i profesori Srednje škole organizovali su Svečanu akademiju, koja je u sklopu programa obeležavanja Dana opštine.

Za postignute rezultate u razvoju opštine, između dva praznika, najzaslužnijim pojedincima i kolektivima Župe uručena su priznanja. Najveće opštinsko priznanje, Februarska nagrada dodeljena je Ministarstvu prosvete za izuzetan doprinos u oblasti obrazovanja i vaspitanja na teritoriji opštine Aleksandrovac. Nagradu je u ime ovog Ministarstva primio državni sekretar Borko Petrović, koji je tom prilikom rekao da će Ministarstvo prosvete nastaviti da pruža punu podršku opštini Aleksandrovac.

Obraćajući se skupu, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović, istakla je da će Ministartsvo na čijem je čelu podržati razvojne projekte opštine Aleksandrovac.

Nakon svečane sednice, već po tradiciji ispred Muzeja vinarstva i vinogradarstva, presečen je slavski kolač, uz činodejstvovanje sveštenstva aleksandrovačke crkve.

Kolačar i vinar Vladimir Smiljkoviću iz Drenče predao je kolačarstvo za narednu godinu Katarini Jovanović, vlasnici Vinarije Bada u Aleksandrovcu.

Nakon toga, na ekonomiji Srednje poljoprivredne škole, ministarka Paunović sa domaćinima, orezala prve čokote vinove loze, za dobar rod grožđa i berićetnu godinu.

Paunović u Aleksandrovcu: Vlada će pomoći da se reše otvorena pitanja u opštini

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović posetila je danas Aleksandrovac, gde se sastala sa čelnicima opštine i istakla da Vlada Srbije može i hoće da pomogne Aleksandrovcu da se reše neka otvorena pitanja koja se nalaze pred lokalnim rukovodstvom.

Paunović je istakla da joj je veliko zadovoljstvo što je u poseti na Dan opštine Aleksandrovac koji se danas obeležava.

“Na moje veliko zadovoljstvo, današnji dan ćemo obeležiti svi zajedno, razgovarali smo pre svega o onome što su potrebe građana”, rekla je Paunović, govoreći o rukovodstvu lokalne samouprave.

Ministarka je istakla da su u pitanju profesionalci, ljudi koji razumeju potrebe svojih sugrađana, i koji realne probleme nastoje da reše.

“Moja obaveza je, sa pozicije resornog ministra, da im na tom putu pomognem. Ne tiču se svi problemi resora koji vodim, ali Vlada Republike Srbije može i hoće da pomogne Aleksandrovcu u tom smislu da se zaista reše neka otvorena pitanja koja se nalaze pred njima kao lokalnim rukovodstvom”, istakla je Paunović.

Ona je rekla da su to odgovorni ljudi koji razumeju koliko je važno obezbediti kvalitetne uslove za život svojim sugrađanima, generacijama koje dolaze, kao i onim generacijama koje su gradile osnove na kojima danas živimo.