Izložba “Ključne reči”: Analogna pretraga detinjstva provedenog u Kruševcu

U Umetničkoj galeriji sutra u 19 sati je otvaranje izložbe “Ključne reči” koja predstavlja značajan deo umetničkog opusa Vladimira Perića zasnovan na ličnim i kolektivnim istorijama, sećanju i autorskoj tipografiji.

Sa podnaslovom „Analogna pretraga detinjstva provedenog u Kruševcu”, izložba donosi vizuelnu i tekstualnu rekonstrukciju vremena odrastanja, oslanjajući se na porodične fotografije kao dragocene svedoke jednog vremena.

Odabrani fragmenti lične istorije ne funkcionišu samo kao dokument privatnog života, već, donose i neformalnu istoriju Kruševca, otkrivajući kroz intimnu perspektivu svakodnevni život, porodične priče i sećanja koja čine deo kolektivnog pamćenja.

Reč je o svedočanstvu stvarnog života i prošlosti, koje jasno i koncizno referiše na period odrastanja u Kruševcu, na porodičnu istoriju kruševačke porodice Karakušević, poznatih sajdžija, čija je zanatska tradicija trajala više od jednog veka, ali i istoriju samog grada, podstičući kolektivno sećanje i prepoznavanje zajedničkog iskustva.