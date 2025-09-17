Dani Radojke i Tineta Živkovića, u sećanje na velike narodne umetnike

Manifestacija “Dani Radojke i Tineta Živkovića” ove godine održavaju se i ove godine u rodnom selu Radojke Živković u Globoderu, sutra sa početkom u 19 sati u Domu kulture.

Program se tradicionalno izvodi u znak sećanja na najpoznatiju harmonikašicu i kompozitorku koja je upisana u Ginisovu knjigu rekorda kao harmonikašica sa najdužim stažom profesionalnog nastupanja u trajanju od 71 godine.

Bračni par Živković ostavio je neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj muzici održavši preko 12 hiljada koncerata širom planete, a kao humanitarci priredili su preko hiljadu koncerata.

Ova manifestacija okuplja brojne ljubitelje muzike, a postala je i revijalno takmičenje mladih harmonikaša. Pokrovitelji manifestacije su Ministarsvo kulture, Grad Kruševac, a organizatori su Kulturni centar Kruševac, Mesna zajednica i kulturno umetničko društvo “Radojkino kolo” iz Globodera.