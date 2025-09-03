Otvoren Međunarodni Festival dečijeg pozorišta Limenka Teatar Fest

Karnevalskim defileom dece škola i sekcija Kulturnog centra Kruševac, kruševačkih škola i vrtića, glavnom ulicom do spomenika i nazad, počeo je Međunarodni Festival dečijeg pozorišta Limenka Teatar Fest.

Učenica sedmog razreda Dunja Jović je poželela dobrodošlicu gostima i svečano otvorila sam festival rečima:

– Limenka teatar fest nije običan porodični festival, već festival koji nas uči nečemu što je zaista važno – da čuvamo prirodu. Za to nisu potrebne kazne i zabrane, dovoljna je dobra volja i zajedništvo.

Hor Kulturnog centra Kruševac je izveo himnu Festivala, da bi publika potom obišla Limenka Bazar. Nakon toga je usledila predstava „Ružno pače“, za koju ulaznice nisu bile u prodaji, jer je namenjenja đacima, odnosno učesnicima festivala.

Kruševac će do nedelje 7. septembra biti domaćin ovog Festivala, koji spaja ekologiju, umetnost i edukaciju najmlađih.